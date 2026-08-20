Photo Gallery: Scott Breen flies with the Blue Angels over Billings
MTN's Scott Breen was able to experience something unique this week— a ride in the passenger's seat with the Blue Angels. See these images from his prep time and flight.
Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News Photo by: Justin Hosa/ MTN News