SCOREBOARD: High school wrestling - Tuesday, Jan. 4

Below are the results from high school wrestling competition on Tuesday, Jan. 4. Results can be sent to sports@ktvh.com

Billings West 42, Billings Skyview 19

103: Zach Morse (BWH) over (BSKYH) (For.)

113: Keyan Hernandez (BWH) over Cole Schaub (BSKYH) (Fall 1:15)

120: Jase Van Pelt (BWH) over Devin Grossman (BSKYH) (Dec 11-4)

126: Colby Reichenbach (BWH) over Jacob Wagner (BSKYH) (Dec 7-0)

132: Hunter Ketchem (BSKYH) over Dash Nugent (BWH) (MD 13-4)

138: Jesse Aarness (BWH) over Talen Barrington (BSKYH) (Dec 3-0)

145: Dylan Emborg (BSKYH) over Kade Vatnsdal (BWH) (Dec 5-0)

152: Kale Konecny (BWH) over (BSKYH) (For.)

160: Drake Rhodes (BWH) over (BSKYH) (For.)

170: Paolo Salminen (BSKYH) over Cooper Freitag (BWH) (Fall 1:57)

182: Solomon Stortz (BWH) over Nathan Kojetin (BSKYH) (Dec 4-1)

205: Reece Higgins (BWH) over Kassidee Savaria (BSKYH) (Fall 4:00)

285: Dillen Barrington (BSKYH) over (BWH) (For.)

Frenchtown 60, Dillon-Twin Bridges-Sheridan 14

103: Issac Stewart (FREN) over (DTS) (For.)

113: Corbin Long (FREN) over (DTS) (For.)

120: Hunter Barnes (DTS) over Gavin Bauman (FREN) (Fall 4:21)

126: Noah Huffaker (DTS) over Gabe Mobley (FREN) (MD 13-0)

132: Roman Duke (FREN) over Erick Piazzola (DTS) (Fall 1:12)

138: Jett Campbell (FREN) over Sawyer Anson (DTS) (Fall 2:33)

145: Zane Martin (FREN) over Tel Holland (DTS) (Fall 2:33)

152: Gavin McLean (FREN) over Tate Hanson (DTS) (Fall 1:19)

160: Smokey Stoker (FREN) over Kaden Pittman (DTS) (Fall 1:49)

170: Dillon Warner (FREN) over (DTS) (For.)

182: Noah Rausch (FREN) over (DTS) (For.)

205: Brody Harris (FREN) over Jesse Hughes (DTS) (Fall 1:57)

285: Mateo Rupolo (DTS) over Taylor Martin (FREN) (MD 15-4)

Frenchtown 73, Polson 0

103: Issac Stewart (FREN) over Ryley Knutson (POLS) (MD 14-5)

113: Corbin Long (FREN) over Braedon Iliff (POLS) (Fall 1:03)

120: Gavin Bauman (FREN) over (POLS) (For.)

126: Gabe Mobley (FREN) over Micah Craig (POLS) (Fall 1:02)

132: Roman Duke (FREN) over (POLS) (For.) 138: Jett Campbell (FREN) over (POLS) (For.)

145: Zane Martin (FREN) over Casey Trosper (POLS) (Fall 1:00)

152: Gavin McLean (FREN) over (POLS) (For.)

160: Smokey Stoker (FREN) over (POLS) (For.)

170: Dillon Warner (FREN) over (POLS) (For.)

182: Noah Rausch (FREN) over (POLS) (For.)

205: Brody Harris (FREN) over Jason Burrough (POLS) (Dec 8-3) 285: Taylor Martin (FREN) over (POLS) (For.)

Laurel 66, Columbus-Absarokee-Park City 12

103: Elijah Nose (LAUR) over Seth Kornick (COAB) (Fall 1:28)

113: Owen Tillman (LAUR) over Gene Torres (COAB) (Fall 1:24)

120: Robert Naylor (COAB) over (LAUR) (For.)

126: Noah Michaelson (LAUR) over Wyatt Hood (COAB) (Fall 5:43)

132: Ashton Ulschak (LAUR) over Cooper Cook (COAB) (Fall 3:58)

138: Kade Wersland (LAUR) over Teegan McDonald (COAB) (Fall 5:09)

145: Aden Winder (LAUR) over Degen Nelson (COAB) (Fall 1:16)

152: Owen Younger (LAUR) over Brady Ellison (COAB) (Fall 4:35)

160: Max Brown (LAUR) over (COAB) (For.) 170: Camden Johnson (LAUR) over (COAB) (For.)

182: Cole Younger (LAUR) over (COAB) (For.) 205: Codell McNiven (LAUR) over Kix Telford (COAB) (Fall 2:37)

285: Ethan Short (COAB) over Brody Vandyke (LAUR) (Fall 0:39)

Laurel (LAUR) 38, Livingston-Big Timber (LBT) 31

103: Elijah Nose (LAUR) over (LBT) (For.)

113: Owen Tillman (LAUR) over (LBT) (For.)

126: Colter Fleming (LBT) over Noah Michaelson (LAUR) (Dec 7-2)

132: Ashton Ulschak (LAUR) over Gage McGillvray (LBT) (Fall 2:58)

138: Trae DeSaveur (LBT) over Kade Wersland (LAUR) (Fall 1:46)

145: Danyk Jacobsen (LBT) over Aden Winder (LAUR) (MD 12-3)

152: Owen Younger (LAUR) over Taw Seeman (LBT) (Fall 0:56)

160: Max Brown (LAUR) over Charlie Seeman (LBT) (Fall 0:30)

170: Camden Johnson (LAUR) over Tucker Shepardson (LBT) (TF 21-5 4:41)

182: Cole Younger (LAUR) over Cade Gubler (LBT) (Dec 5-4)

205: Zane Cox (LBT) over Codell McNiven (LAUR) (Fall 5:46)

285: Lyom Bullard (LBT) over Brody Vandyke (LAUR) (Fall 2:23) (PSHS wrong team Forfeit 6.0)